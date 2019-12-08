Cегодня в Украине заработала Новая таможня

08.12.2019 15:00

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня. Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд важных шагов:

- сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;

- в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу;

- принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;

- принят закон о режиме общего транзита;

- запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

- создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, новая таможня должна помочь остановить контрабанду, полностью трансформировать таможенную сферу и обновить кадровый состав.