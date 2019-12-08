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Cегодня в Украине заработала Новая таможня

08.12.2019 15:00
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Cегодня в Украине заработала Новая таможня

8 декабря в Украине начала свою работу Новая таможня. Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за несколько месяцев до официального запуска Новой таможни был сделан ряд важных шагов:
- сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;
- в первом чтении Верховная Рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу;
- принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;
- принят закон о режиме общего транзита;
- запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
- создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, новая таможня должна помочь остановить контрабанду, полностью трансформировать таможенную сферу и обновить кадровый состав.



Теги: таможня, реформа
 
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