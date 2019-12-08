Последние новости раздела
- 8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе10:00
- Число жертв пожара в Одессе увеличилось09:00
- "Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении17:00
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу16:00
- Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные15:30
- Пожар в Одессе: под завалами найдено тело женщины08:00
- В Раде подрались двое "слуг народа"15:30
- Опубликован список пропавших во время пожара в Одессе14:45
- У Зеленского рассказали об изменении Конституции Украины14:15
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на Майдан11:00
В Киеве собрался Майдан против капитуляции (ВИДЕО)
08.12.2019 14:00
В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии", сообщает Телеканал новостей «24».
Около 2 тысяч активистов вышли на поддержку и защиту Украины перед переговорами Владимира Зеленского с лидерами России, Германии и Франции в нормандском формате.
На вече призвали людей выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".
В частности, пятый президент Петр Порошенко отметил, что вече на Майдане не носит протестный характер.
"Вече, которое собирается на Майдане – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул он.
Теги: Путин, акция, переговоры, Майдан Незалежности, Зеленский
Читайте также:
- Газовые объятия премьеров
- Путин хочет поделить Украину: стало известно о секретных переговорах России и Венгрии
- Источники слили информацию о тайных телефонных разговорах между Порошенко и Путиным
- "У Путина осталось 40 дней", - украинский обозреватель
- "Россияне - это не Путин",- Саша Сотник (ВИДЕО)
- В Москве назвали главное условие для переговоров Зеленского и Путина
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков14:00
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)13:30
- "МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"13:00
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"12:20
- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря11:30
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- София Ротару выступила на «Песне года» в России13:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря11:00
- 8 декабря объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Одессе10:00
- Джошуа взял реванш у Руиса09:00
- Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов16:00
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- Чубаров анонсировал марш на Крым10:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)
- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске