Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо

09.12.2019 22:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая завершилась несколько ранее.

"Хорошо, доволен", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.

 


По материалам: https://zn.ua

Теги: Украина, Россия, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин, встреча, нормандский формат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх