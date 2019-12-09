Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо

09.12.2019 22:59

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами своей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая завершилась несколько ранее.

"Хорошо, доволен", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.

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