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Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы

10.12.2019 13:00
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Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы

В центре "Миротворец" заявили, что сегодня, 10 декабря, остановят свои серверы с 18:00. Об этом сообщается на сайте "Миротворец", передает телеканал 112 Украина.
"По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт и все его зеркала", - сказано в сообщении.
Отмечается, что доступ к сведениям об объектах в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.
Также спустя некоторое время на сайте добавили, что "рассчитывают, что двух часов им хватит".



Теги: закрытие, сайт "Миротворец", заявление
 
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