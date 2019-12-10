Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь

10.12.2019 08:57

В Париже завершилась встреча четырех лидеров в "нормандском формате". Владимир Зеленский отметил, что "позитив в продолжении переговоров с президентом Владимиром Путиным и главам Франции и Германии".

Президент Украины отметил, что для него "приоритетом в переговорах остаются человеческие жизни и судьбы". Он также подчеркнул важность прекращения огня и выразил надежду о скорейшем обмене пленными.