Последние новости раздела
- Правительство выделило деньги на жилье переселенцам17:00
- Кабмин запустил бета-тест "Государства в смартфоне"16:45
- Зеленский разрешил производство "частного" спирта16:15
- После драки в Раде один из "слуг народа" попал в больницу16:00
- В Раде произошла "битва за землю" (ВИДЕО)14:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожара в Одессе09:30
- Нафтогаз объявил декабрьскую цену на газ для населения15:00
- В днепровском историческом музее пропал сторож-кот13:30
- Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы13:00
- Зеленский: Для меня важнее всего человеческая жизнь08:57
Правительство выделило деньги на жилье переселенцам
11.12.2019 17:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство выделило более 13 млн грн на приобретение жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц, сообщает ICTV.
Кроме того Кабмин одобрил единый механизм оказания помощи и соцзащиты людям, которые были лишены свободы в результате агрессии России против Украины.
"Сразу после возвращения они смогут получить все виды необходимой помощи, в частности временное жилье и единовременную помощь в 100 тыс. грн каждому", – сказал Гончарук.
Теги: деньги, жилье, переселенцы
Читайте также:
- Евро-2012 Украину не озолотило, зато - продвинуло
- В Германии полиция изъяла крупнейшую партию фальшивых евро
- Жители Славянска получат компенсацию за разрушенное в ходе АТО жилье
- Грядет обвал процентных ставок по депозитам?
- Европейцы переходят с евро на местные валюты
- Появились новые банкноты номиналом 5 евро
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
- В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря10:30
- На КПВВ «Станица Луганская» установили детекторы радиации (ВИДЕО)10:00
- В ОРДО определились с выходными на новогодние праздники17:00
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными14:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 10 декабря12:00
- В Макеевке снова произошел подземный толчок10:00
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства09:30
- Правительство выделило деньги на жилье переселенцам17:00
- Кабмин запустил бета-тест "Государства в смартфоне"16:45
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
- Зеленский разрешил производство "частного" спирта16:15
- После драки в Раде один из "слуг народа" попал в больницу16:00
- В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"15:00
- В Раде произошла "битва за землю" (ВИДЕО)14:00
- ФСБ задержала в Мурманске "террориста из Правого сектора"13:00
- Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого12:15
- NASA представила ракету для полетов на Луну (ВИДЕО)11:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- В ОРДО определились с выходными на новогодние праздники
- Путин о встрече с Зеленским: Прошло хорошо
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства