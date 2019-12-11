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В Раде произошла "битва за землю" (ВИДЕО)

11.12.2019 14:00
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В Раде произошла "битва за землю" (ВИДЕО)

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики, сообщает Телеканал новостей «24».
Драка произошла между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и экс-депутатами ВО "Свобода".
По словам депутата фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.



Теги: закон, драка, земля, Верховная Рада
 
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