В Раде произошла "битва за землю" (ВИДЕО)

11.12.2019 14:00

В Верховной Раде Украины произошла драка после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики, сообщает Телеканал новостей «24».

Драка произошла между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и экс-депутатами ВО "Свобода".

По словам депутата фракции "Слуга народа" Ирины Верещук, активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.