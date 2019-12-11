Зеленский разрешил производство "частного" спирта

11.12.2019 16:15

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене монопольного права государства на производство спирта, сообщает ICTV.

Документ предусматривает, что госмонополия на производство спирта упразднится с 1 января 2020 года. В это же время частным предприятиям всех форм собственности позволят производить спирт в Украине. Условием производства станет получение лицензии.