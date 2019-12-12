Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

12.12.2019 16:00

Сотрудники Нацполиции задержали и объявляют обоснованные подозрения подозреваемым убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter, передает Корреспондент.net.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - написал министр.

По информации источника в полиции, задержаны четыре подозреваемых в убийстве Шеремета, среди которых есть женщина.