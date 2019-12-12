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Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16-ти
12.12.2019 09:00
В завалах сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 11 декабря работники ГСЧС обнаружили ещё четыре тела погибших на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, передает Одесса News.
11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека, в 22.30 нашли ещё одно тело (не идентифицированное) и в 23.37 найдено 2 тела, — говорится в сообщении.
В общей сложности жертвами, погибшими в результате масштабного пожара стали 16 чнловек. Пострадали 30 человек (в больницах остаётся 8 человек).
Поиск тел жертв пожара в одесском колледже продолжается круглосуточно.
Теги: Одесса, колледж, пожар, жертвы
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