Партия Порошенко потребовала выдворить из Украины съемочную группу телеканала "Звезда"

12.12.2019 15:00

"Европейская Солидарность" потретребовала от Службы безопасности Украины задержать и депортировать с территории нашей страны съемочную группу телеканала "Звезда", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

"Телеканал Министерства обороны Российской Федерации является информационным подразделением оборонного ведомства страны-агрессора, который причастен к грязным информационным операциям против Украины. Телеканал принимает непосредственное участие в развертывании военной агрессии против Украины и несет прямую ответственность за гибель украинских граждан", - говорится в заявлении.

В партии требуют также "дать оценку действиям должностных лиц, которые допустили въезд на территорию Украины российских военных пропагандистов".

Следует отметить, что группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев накануне, в ответ на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, озвученное на "нормандском саммите".