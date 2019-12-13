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Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине
Праздничный стол к Новому 2020 году для украинской семьи из 4 человек обойдется в среднем в 1620 гривень. Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на слова директора Юрия Лупенко, передает Корреспондент.net.
"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 всего лишь на 5,6% и составит 1620,70 грн", - сказал он.
По словам Лупенко, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической украинской семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.
Относительно деликатесов - баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн.
"Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн", - отметил Лупенко.
Теги: стоимость, стол, Новый год
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