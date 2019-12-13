Последние новости раздела
- СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)15:15
- Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине14:30
- В МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета09:00
- Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета16:00
- Партия Порошенко потребовала выдворить из Украины съемочную группу телеканала "Звезда"15:00
- Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса12:45
- Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 16-ти09:00
- Правительство выделило деньги на жилье переселенцам17:00
- Кабмин запустил бета-тест "Государства в смартфоне"16:45
- Зеленский разрешил производство "частного" спирта16:15
СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)
13.12.2019 15:15
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 13 декабря, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что трубопровод пересекал украино-молдавскую границу в селе Кучурган Раздельнянского района.
"В гараже домовладения в селе Кучурган обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", – говорится в сообщении.
Теги: Одесса, Молдова, СБУ, спирт, трубопровод
Читайте также:
- Украинец переправил через границу семь тонн спирта с помощью лебедки (ФОТО)
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- У двух молдован изъяли 500 таблеток "экстази"
- СБУ завершила следствие по делу покушения на Путина
- «Море по колена»: несмотря на запрет СБУ в Украину приехал блогер из РФ Варламов
- В Украине поймали молдавского шпиона-журналиста
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря10:00
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)16:30
- На КПВВ "Станица Луганская" умер 56-летний мужчина14:15
- ООН назвала количество погибших мирных жителей Донбасса13:30
- МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев12:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря10:30
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской16:30
- В "ЛНР" запустят бесплатный автобус до КПВВ "Станица Луганская"15:00
- Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 11 декабря10:30
- СБУ обнаружила на границе с Молдовой подпольный "алкопровод" (ВИДЕО)15:15
- Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола в Украине14:30
- KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)13:45
- Nike запатентовала кроссовки с криптозащитой12:30
- В Голливуде решили экранизировать "Мастера и Маргариту"11:30
- Китайский стартап разработал "печатный" электромобиль10:45
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 13 декабря10:00
- Евросоюз продлил санкции против России09:30
- В МВД назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета09:00
- При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб человек08:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДО определились с выходными на новогодние праздники
- В "ДНР" назвали цифру по обмену пленными
- Итоговая пресс-конференция "нормандского формата": Итоги
- В "ДНР" назвали цены на новогодние сосны местного производства
- Путин выступил за увеличение числа пунктов пропуска на линии разграничения в Донбассе
- Донецкий блогер рассказал о предновогодних ценах в супермаркете (ВИДЕО)
- В Макеевке снова произошел подземный толчок
- Cайт "Миротворец" объявил о прекращении работы
- В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)
- В Бахмуте покрасили городские елки "антивандальной" краской