"Укрпошта" запустила онлайн-подписку на печатные издания

13.12.2019 17:00

"Укрпошта" запустила тестовую версию проекта, который позволит украинцам оформлять подписку на печатные издания онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает ОстроВ.

В тестовой версии сервиса по онлайн-подписке клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания.

Всего подписные каталоги насчитывают более 3000 индексов газет и журналов (2252 индексы всеукраинских и 814 - изданий зарубежных стран).

Нужное издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематикой. На странице издания размещена информация о языке издания, периодичности выхода, минимальный срок подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платежной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Для оформления подписки нужно зайти в раздел "Онлайн-подписка" на главной странице сайта "Укрпошти".