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В США хотят проверить эффективность выделения военной помощи Украине

13.12.2019 19:36
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В США хотят проверить эффективность выделения военной помощи Украине

Генеральный советник Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома объяснил причины задержки военной помощи Украине. Об этом сообщает  американское издание The Hill.

В отчете, который был подготовлен в ответ на запрос Счетной палаты США, говорится о том, что военная помощь Украине была задержана с целью изучения вопроса, отвечают ли действия Киева политике Соединенных Штатов. Также в Белом доме отрицают, что заморозка помощи была политическим шагом.

"В течение десятилетий OMB регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предотвратить (неэффективное - ред.) использование средств ... Часто во время управления ассигнованиями OMB должна ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования согласно законодательных директив или для оценки того, должны ли использоваться средства для конкретной деятельности и каким образом", - объясняют в Белом доме.

В издании отмечают, что военная помощь Украине блокировалась 8 раз в течение августа-сентября. Последний раз военная помощь была заблокирована 10 сентября, однако ее почти сразу же разморозили.

Кроме того, задержка военной помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Демократы считают, что с помощью военной помощи Трамп осуществлял давление на украинские власти.

 


По материалам: https://www.rbc.ua/

Теги: политика, Украина, США, война, помощь
 
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