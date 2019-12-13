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В США хотят проверить эффективность выделения военной помощи Украине
Генеральный советник Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома объяснил причины задержки военной помощи Украине. Об этом сообщает американское издание The Hill.
В отчете, который был подготовлен в ответ на запрос Счетной палаты США, говорится о том, что военная помощь Украине была задержана с целью изучения вопроса, отвечают ли действия Киева политике Соединенных Штатов. Также в Белом доме отрицают, что заморозка помощи была политическим шагом.
"В течение десятилетий OMB регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предотвратить (неэффективное - ред.) использование средств ... Часто во время управления ассигнованиями OMB должна ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования согласно законодательных директив или для оценки того, должны ли использоваться средства для конкретной деятельности и каким образом", - объясняют в Белом доме.
В издании отмечают, что военная помощь Украине блокировалась 8 раз в течение августа-сентября. Последний раз военная помощь была заблокирована 10 сентября, однако ее почти сразу же разморозили.
Кроме того, задержка военной помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Демократы считают, что с помощью военной помощи Трамп осуществлял давление на украинские власти.
По материалам: https://www.rbc.ua/
Теги: политика, Украина, США, война, помощь
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