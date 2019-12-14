Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета

14.12.2019 11:30

Министр внутренних дел Арсен Аваков продемонстрировал фотографию женщины в парике. По версии следствия, именно она нажала на устройство, которое удаленно привело в действие бомбу, убившую журналиста Павла Шеремета, информирует Цензор.НЕТ.

Фото женщины Аваков показал в студии программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я вам сейчас покажу маленькую фотографию, мы вчера об этом не говорили. Это девушка в парике, в специальных очках. Потом она выходит из другого места в другой одежде. Это тот человек, который нажимал на кнопку. У нас есть гипотезы, кто этот человек, но мы не знаем точно", - рассказал Аваков.