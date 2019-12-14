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Контактная группа договорилась уточнить списки на обмен пленными на следующей неделе
На заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена удерживаемых лиц и дату прекращения огня в Донбассе, заявил глава МИД Вадим Пристайко.
"Надеюсь, что в среду будет объявлено конкретную дату прекращения огня ... К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность также будет достигнута в среду", - сказал министр в пятницу вечером в эфире телеканала Интер.
Также он надеется, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит о прекращении огня, согласует новые участки для разведения и потребует от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки (на обмен - ред.)".
Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить в ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию по разведению сил на Донбассе.
По материалам: https://zn.ua/
Теги: Украина, Россия, война, обмен, Министерство иностранных дел, пленные
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