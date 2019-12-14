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Нафтогаз назвал январскую цену на газ для населения

14.12.2019 12:00
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Нафтогаз назвал январскую цену на газ для населения

Январская цена газа от "Нафтогаза" для защищенных потребителей будет равна квартальной цене, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
"В января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК ”Нафтогаз Украины“ поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", - говорится в сообщении.



Теги: цена, газ, население, январь
 
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