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Православная церковь Украины надеется получить больше признания в 2020 году
14.12.2019 17:15
Предстоятель ПЦУ – блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний надеется, что в 2020 году удастся получить признание еще нескольких поместных православных церквей.
Об этом заявил на брифинге. "Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей", – сказал Епифаний.
Глава Мониторинговой миссии подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести до нуля число жертв среди гражданского населения".
По материалам: https://www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Киев, церковь, митрополит, признание, ПЦУ
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