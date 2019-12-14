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Православная церковь Украины надеется получить больше признания в 2020 году

14.12.2019 17:15
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Православная церковь Украины надеется получить больше признания в 2020 году

Предстоятель ПЦУ – блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний надеется, что в 2020 году удастся получить признание еще нескольких поместных православных церквей. 

Об этом заявил на брифинге. "Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей", – сказал Епифаний.

Глава Мониторинговой миссии подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести до нуля число жертв среди гражданского населения".

 


По материалам: https://www.segodnya.ua/

Теги: Украина, Киев, церковь, митрополит, признание, ПЦУ
 
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