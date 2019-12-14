Зеленский внес в Раду законопроект об изменении Конституции

14.12.2019 09:30

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В карточке законопроекта №2598 отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Президент определил законопроект как неотложный.

На данный момент текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.