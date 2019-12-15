В Украину возвращается осень

15.12.2019 18:00

С началом новой недели, по прогнозам синоптиков, в Украину придет потепление, а дожди прекратятся, сообщает From-UA.

В ночь на 16 декабря температура будет колебаться около нулевой отметки, а день будет солнечным. В западных областях воздух прогреется до 13° тепла. На юге ожидается до +12°, в остальных регионах до +8…10°.