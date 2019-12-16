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Пристайко назвал дату начала "новогоднего" перемирия на Донбассе
16.12.2019 12:30
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина.
Пристайко отметил, что на нормандской встрече стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей.
"Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - отметил он.
Теги: Донбасс, перемирие, Новый год
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