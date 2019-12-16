В Крыму блокируют украинский радиосигнал

16.12.2019 17:55

На севере Крыма продолжают блокировать украинский радиосигнал в 10 населенных пунктах, еще в девяти – сигнал заблокирован частично. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа».

В Источном, Красноармейском, Мартыновке, Заречном, Овощном можно услышать только по одной украинской радиостанции. В Воинке и Зеленой Ниве – по две радиостанции, в Армянске – четыре станции, а в Предмостном – пять украинских FM-радиостанций.

По информации правозащитников, радио «Культура» слышно в 5 населенных пунктах из всего списка, Радио Крым.Реалии – в четырех, «Армия FM» – в двух населенных пунктах из списка, «Промінь», «Украинское радио», «Люкс FM», «Херсон FM» – в одном из 19 проверенных. В одном населенном пункте слышен сигнал радио «Новая Каховка».

Возле КПВВ «Чонгар» со стороны аннексированного Крыма можно послушать программы семи украинских FM-радио, и четыре украинские радиостанции слышно возле КПВВ «Чаплинка».

В 10 населенных пунктах (Ишунь, Красноперекопск, Лобаново, Джанкой, Придорожное, Соленое озеро, Ермаково, Завет Ленинский, Новоалександровка, Вишневка) на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

По информации правозащитников, частоту Радио Крым.Реалии 105,9 перебивает российская радиостанция «Вести».

В середине ноября Радио Крым.Реалии начало круглосуточное вещание с Чонгара (юг Херсонской области) на средних волнах на частоте 648 АМ. Теперь Радио Крым.Реалии можно слушать на большей части Крымского полуострова, за исключением горных районов и Южнобережья. Радиосигнал распространяется также на южные и восточные области Украины, западную и южную часть России.​

Также Радио Крым.Реалии вещает на частоте 105.9 FM на северный Крым.

Радио Крым.Реалии информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире в формате 24/7.

Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины – в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.

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