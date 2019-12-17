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Под Радой произошли столкновения активистов с полицией

17.12.2019 15:00
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Под Радой произошли столкновения активистов с полицией

Под Верховной Радой произошли столкновения противников открытия рынка земли с правоохранителями, сообщает "ОстроВ".
Ситуация резко обострилась после того, как полиция начала демонтировать большие палатки, которые активисты установили на проезжей части на улице Грушевского.
В ответ в силовиков полетели камни и тротуарная плитка. Кроме того, участники акции начали наносить удары по рядам правоохранителей длинными палками.
Полиция, как может, сдерживает агрессивность протестующих, палатки демонтированы. Импровизированный палаточный городок зачищен. Начались задержания. Есть пострадавшие с обеих сторон.



Теги: полиция, Верховная Рада, столкновения, активисты
 
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