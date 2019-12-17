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Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева

17.12.2019 15:30
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Прокуратура назвала имя организатора покушения на Соболева

Правоохранители установили организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник, 17 декабря, передает Корреспондент.net.
Причастным к организации преступления, по версии следствия, является 25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, с которым познакомился в зоне боевых действий на Донбассе.
"Во время личной встречи, которая прошла в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 000, на что тот согласился", - добавили в прокуратуре.



Теги: депутат, покушение, прокуратура, организатор
 
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