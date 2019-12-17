Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества

17.12.2019 10:30

По результатам соцопроса, 43,2% жителей Львова не против праздновать Рождество только 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса львовской социологической агентства "Фама", которые она опубликовала в понедельник, сообщает телеканал 112 Украина.

Нейтрально к изменению праздничной даты относятся 27% опрошенных, а негативно - 25,9%.

"Греко-католики одобрительнее, чем православные, относятся к изменению церковного календаря: положительно к празднования по григорианскому календарю относятся 48,6% верующих УГКЦ и 32,1% верующих ПЦУ", - говорится в сообщении.

Большинство христиан (53,9%), которые посещают церковь минимум раз в неделю, одобряют изменение даты Рождества, 18% относятся к инициативе негативно. А вот у христиан, которые редко посещают богослужения, другое мнение: 39,1% из них позитивно относится к изменению даты, 29,8% - отрицательно.

В опросе в начале декабря принимали участие 400 совершеннолетних жителей Львова.