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Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества

17.12.2019 10:30
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Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества

По результатам соцопроса, 43,2% жителей Львова не против праздновать Рождество только 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса львовской социологической агентства "Фама", которые она опубликовала в понедельник, сообщает телеканал 112 Украина.
Нейтрально к изменению праздничной даты относятся 27% опрошенных, а негативно - 25,9%.
"Греко-католики одобрительнее, чем православные, относятся к изменению церковного календаря: положительно к празднования по григорианскому календарю относятся 48,6% верующих УГКЦ и 32,1% верующих ПЦУ", - говорится в сообщении.
Большинство христиан (53,9%), которые посещают церковь минимум раз в неделю, одобряют изменение даты Рождества, 18% относятся к инициативе негативно. А вот у христиан, которые редко посещают богослужения, другое мнение: 39,1% из них позитивно относится к изменению даты, 29,8% - отрицательно.
В опросе в начале декабря принимали участие 400 совершеннолетних жителей Львова.



Теги: Львов, Рождество, соцопрос
 
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