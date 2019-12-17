- Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества10:30
- Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием19:23
- В Крыму блокируют украинский радиосигнал17:55
- Зеленский предложил свою версию децентрализации17:19
- Украина заняла 39 место в рейтинге "самых сильных государств" 17:09
- Опубликован текст законопроекта Зеленского о децентрализации13:30
- Пристайко назвал дату начала "новогоднего" перемирия на Донбассе12:30
- В Украину возвращается осень18:00
- Спасатели закончили ликвидацию пожара в Одессе 20:45
- Контактная группа договорилась уточнить списки на обмен пленными на следующей неделе 20:31
Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества
По результатам соцопроса, 43,2% жителей Львова не против праздновать Рождество только 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса львовской социологической агентства "Фама", которые она опубликовала в понедельник, сообщает телеканал 112 Украина.
Нейтрально к изменению праздничной даты относятся 27% опрошенных, а негативно - 25,9%.
"Греко-католики одобрительнее, чем православные, относятся к изменению церковного календаря: положительно к празднования по григорианскому календарю относятся 48,6% верующих УГКЦ и 32,1% верующих ПЦУ", - говорится в сообщении.
Большинство христиан (53,9%), которые посещают церковь минимум раз в неделю, одобряют изменение даты Рождества, 18% относятся к инициативе негативно. А вот у христиан, которые редко посещают богослужения, другое мнение: 39,1% из них позитивно относится к изменению даты, 29,8% - отрицательно.
В опросе в начале декабря принимали участие 400 совершеннолетних жителей Львова.
Теги: Львов, Рождество, соцопрос
- Во Львове начинается Рождественская ярмарка
- Депутаты Партии регионов выступили за отставку Азарова
- Три царя, ангел и чёрт впервые открыли Рождество во Львове (ВИДЕО)
- Во Львове подрались свободовец и регионал
- Во Львове испекут пампушку, достойную Книги рекордов Гиннесса
- Регионалы считают львовян "скудоумными"
- Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе09:00
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"16:30
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России14:30
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)12:00
- График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря11:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 декабря10:00
- Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"13:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря11:00
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами14:30
- Ситуация в КПВВ Донбасса утром 14 декабря10:00
- Во Львове провели соцопрос о переносе Рождества10:30
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения сил на Донбассе09:00
- Квартал 95 извинился перед Гонтаревой новой песней (ВИДЕО)08:30
- НАТО заявляет об опасной активности российских подводных лодок 20:29
- Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием19:23
- CША могут наложить санкции на 350 немецких компаний из-за "Северного потока-2"19:07
- В столице Ливии начались бои между армией и повстанцами 18:58
- В Крыму блокируют украинский радиосигнал17:55
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- В "ДНР" перевернулся микроавтобус с пассажирами
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
- Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"
- Аваков показал фотографию женщины, взорвавшей Шеремета
- Блогер из Горловки рассказала о местных ценах на бытовую технику (ВИДЕО)
- Телеканал "Россия 1" показал сюжет про украинских военнопленных в "ДНР"
- Подозреваемая по делу Шеремета заявила о сотрудничестве со следствием
- Аваков назвал главный мотив убийства Шеремета
- Cпортсменов из "ЛНР" не допустили к соревнованиям в России
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15 декабря