Глава "Нафтогаза" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"

18.12.2019 11:36

В НАК "Нафтогаз" отреагировали на поддержку Сенатом Соединенных Штатов законопроекта, согласно которому внедряются обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы при строительстве "Северного потока-2" или помогают это делать. Об этом написал глава "Нафтогаз" Андрей Коболев в Facebook.

Коболев поблагодарил друзей в Украине и за рубежом за поддержку санкций против газопровода.

"Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. Также спасибо команде, которые три года помогали этому событию произойти. Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше", - написал он.

Также он добавил, что за санкции против "Северного потока-2" проголосовали 86 сенаторов.

"За законопроект проголосовали 86 сенаторов, 8 проголосовали против. На прошлой неделе аналогичный законопроект поддержала нижняя палата Конгресса США - Палата представителей. Там документ поддержали 377 голосами против 48. Законопроект вступает в силу после подписания его президентом Трампом. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней", - написал Коболев.

Таким образом, после этого компании, задействованные на строительстве “Северного потока-2”, будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США.

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