Коболев: Договор о транзите газа Россией может быть подписан в апреле 2020 года

18.12.2019 12:41

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он в среду на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году".

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Сообщалось, что 13 декабря в Вене прошел очередной раунд переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

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