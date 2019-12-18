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"Шахтер" заработал на Лиге Чемпионов более 40 миллионов долларов

18.12.2019 09:10
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"Шахтер" заработал на Лиге Чемпионов более 40 миллионов долларов

За участие в сезоне 2019/20 ЛЧ "Шахтер" заработал 44,2 миллиона евро.

"Горняки" получили от УЕФА гарантировано 15,25 миллиона евро за участие в групповом этапе турнира. По результатам выступлений, дончане заработали еще 5,7 млн евро – по 2,7 млн за одну победу три ничьи, а также 300 тысяч за два поражения.

Также "Шахтер" получил 23,3 миллиона евро за свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Если бы "горняки" вышли в 1/8 финала, могли бы заработать еще минимум девять с половиной миллионов евро. "Шахтер" будет играть в 1/16 финала ЛЕ, где встретится с "Бенфикой".

 


По материалам: https://terrikon.com/

Теги: Украина, спорт, футбол, деньги, ФК Шахтер, Лига Чемпионов
 
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