Зеленский: Мы прислушаемся к народу в вопросах земельной реформы

18.12.2019 10:24

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой – это проявление противодействия реформам со стороны "старых элит". По словам главы государства, на митинге против рынка земли он услышал не "голос фермеров", а политические лозунги.

"На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его официальной странице в Facebook во вторник, 17 декабря.

Президент констатировал, что гражданам Украины гарантировано право на мирные собрания, однако предостерег от правонарушений на массовых акциях.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон… Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе", - отметил глава государства.

Он пообещал, что "мнение народа" будет учтено при рассмотрении законопроекта о рынке сельхозземель во втором чтении.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых элит". Это я вам гарантирую" - добавил Зеленский.

Последняя в 2019 году пленарная неделя Верховной Рады началась с митингов под ее стенами. Во вторник, 17 декабря, возле украинского парламента проходили сразу четыре акции протеста, одна из которых переросла в столкновения с полицией.

Митинг против рынка земли организовали "Свобода", "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". По данным полиции, в акциях участвовали 1,5-2 тысячи человек. Между "Нацкорпусом" и правоохранителями произошли столкновения.

По факту столкновений митингующих и правоохранителей полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). По данным полиции, пострадали 17 правоохранителей, также в больницы обратились двое гражданских лиц.

26 человек были задержаны, вечером того же дня полиция их отпустила.

Известно, что среди пострадавших есть журналисты. Кроме этого, в нескольких кварталах от места проведения акций протеста от острого коронарного синдрома умер человек.







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