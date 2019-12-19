Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией

19.12.2019 11:00

Безвизовый режим между Украиной и Северной Македонией вступит в силу 22 декабря. Об этом на своей странице в Twitter заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, сообщает сайт #Буквы.

По словам дипломата, в Северную Македонию для украинцев отменены как краткосрочные, так и долгосрочные визы.

Уточняется, что соглашением предусмотрены поездки с биометрическим заграничным паспортом для краткосрочного пребывания (на 90 дней каждые 180 дней).