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Зеленский назначил нового посла Украины в США

19.12.2019 13:00
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Зеленский назначил нового посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.
Так, в соответствии с указом №911 / 2019 от 18 декабря, новым послом Украины в США стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.
19 июля президент Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который находился на должности 4 года.



Теги: США, посол, назначение, Зеленский
 
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