Зеленский назначил нового посла Украины в США

19.12.2019 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Так, в соответствии с указом №911 / 2019 от 18 декабря, новым послом Украины в США стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.

19 июля президент Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, который находился на должности 4 года.