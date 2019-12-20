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Монета в 5 гривен поступила в обращение
20.12.2019 09:30
С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua.
Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.
Теги: НБУ, гривня, монета
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