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Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений

21.12.2019 08:00
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Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений

Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований", - написал он в своем Telegram-канале.
"Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.



Теги: закрытие, полиция, игорный бизнес
 
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