Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе

21.12.2019 15:00

Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой, сообщает Телеканал новостей «24».

Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.

Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.