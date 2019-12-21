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Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе
21.12.2019 15:00
Правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагается на улице Троицкой, сообщает Телеканал новостей «24».
Трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.
Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.
Теги: Одесса, причины, колледж, пожар
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