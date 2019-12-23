- Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам09:30
- Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко11:00
- Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе15:00
- Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений08:00
- В Киев везут 30 тонн карпатского снега16:30
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения15:30
- В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза15:00
- В Киеве открыли главную елку Украины10:00
- Монета в 5 гривен поступила в обращение09:30
- Рада приняла новый Избирательный кодекс16:00
Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам
На счета государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" поступили денежные средства, которые будут использованы на реализацию программы по обеспечению жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПО), передает Depo.ua.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда у себя на странице Facebook.
"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счете Госмолжилье поступили. Я благодарна нашей команде в правительстве за непоколебимую позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", – написала она.
Теги: деньги, жилье, АТО, ветераны, переселенцы
- Евро-2012 Украину не озолотило, зато - продвинуло
- Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд
- В Германии полиция изъяла крупнейшую партию фальшивых евро
- В Украине самоубийства совершили более тысячи ветеранов АТО
- Жители Славянска получат компенсацию за разрушенное в ходе АТО жилье
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
- На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека08:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря15:00
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря14:00
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря10:30
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"09:00
- По Мариуполю разъезжает Дед Мороз на золотом мотоцикле (ВИДЕО)17:00
- В Дружковке признан банкротом завод Ахметова15:00
- Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам09:30
- Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения09:00
- На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека08:30
- Космический корабль Boeing Starliner не долетел до МКС18:00
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря15:00
- Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко11:00
- В Британии разрешили лекарства, содержащие коноплю10:00
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря09:00
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно08:00
- Из-за Путина Керченский пролив закрыли на четыре дня17:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря
- Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)