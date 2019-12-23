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КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков

23.12.2019 15:00
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КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков

Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины (КИУ), сообщает Телеканал новостей «24».
Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании Рады за весь декабрь:

  • Любовь Шпак – "Слуга народа";
  • Роман Иванисов – внефракционный;
  • Виталий Данилов – "Батькивщина".

Кроме того, еще 5 парламентариев участвовали в менее 10% голосований парламента:

  • Антон Яценко (За будущее) – 0,19%;
  • Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;
  • Игорь Палица (За будущее) – 9%;
  • Александр Абдуллин (Батькивщина) – 9%;
  • Андрей Деркач (внефракционный) – 9%.

В то же время в Верховной Раде в этом месяце есть сразу два образцовых депутата, принявших участие во всех голосованиях:

  • Руслан Князевич – "Европейская солидарность";
  • Александр Бакумов – "Слуга народа".


Теги: прогул, Верховная Рада, депутаты
 
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