Последние новости раздела
- КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков15:00
- Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года13:00
- Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам09:30
- Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко11:00
- Правительственная комиссия назвала причины пожара в Одессе15:00
- Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений08:00
- В Киев везут 30 тонн карпатского снега16:30
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения15:30
- В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза15:00
- В Киеве открыли главную елку Украины10:00
КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков
23.12.2019 15:00
Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины (КИУ), сообщает Телеканал новостей «24».
Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании Рады за весь декабрь:
- Любовь Шпак – "Слуга народа";
- Роман Иванисов – внефракционный;
- Виталий Данилов – "Батькивщина".
Кроме того, еще 5 парламентариев участвовали в менее 10% голосований парламента:
- Антон Яценко (За будущее) – 0,19%;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%;
- Игорь Палица (За будущее) – 9%;
- Александр Абдуллин (Батькивщина) – 9%;
- Андрей Деркач (внефракционный) – 9%.
В то же время в Верховной Раде в этом месяце есть сразу два образцовых депутата, принявших участие во всех голосованиях:
- Руслан Князевич – "Европейская солидарность";
- Александр Бакумов – "Слуга народа".
Теги: прогул, Верховная Рада, депутаты
Читайте также:
- Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот
- Рада и пустота. Как народные депутаты прогуливают работу
- Стали известны имена топ-10 прогульщиков Рады
- С нардепов сняли деньги за прогулы в Раде: названа сумма
- Раде дали добро на законопроект по реинтеграции Донбасса
- Експерт: Путін дуже боїться, що Верховна Рада проголосує за закон про реінтеграцію Донбасу
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
- На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека08:30
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря15:00
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря14:00
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт12:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков15:00
- Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)14:00
- Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года13:00
- В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни12:30
- Программа новогодних мероприятий в Донецке12:00
- Рядом с Солнечной системой нашли «двойника» Земли11:30
- В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря10:45
- Украинские самбисты выступили в России вместе со сборной "ДНР"10:30
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения
- Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"
- "Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 декабря
- В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт
- Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска в зоне ООС 22 декабря
- Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)