Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года

23.12.2019 13:00

Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года, сообщает Телеканал новостей «24».

Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показатель в 10%.

Интересно, что в рейтинг политиков попали кинорежиссер Олег Сенцов, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также бизнесмены Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Отметку в 5% преодолели всего 9 человек:

Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;

Юрий Бойко (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") - 10%;

Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;

Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер "Батькивщины") – 8%;

Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;

Виктор Медведчук (народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь") - 6%;

Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер "Голоса") – 5%;

Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;

Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%.