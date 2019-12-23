В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений

23.12.2019 17:00

Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может сократиться до 1800, рассказала перед Новым годом глава наблюдательного совета финансового учреждения Байба Апин.

"Как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много. У нас сейчас 2400 отделений. По плану должно остаться около 1800-2000. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Как это будет организовано - это другой вопрос", - сказала глава набсовета.

В Ощадбанке надеются, что им удастся как можно больше клиентов перевести в онлайн.