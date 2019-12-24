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В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло
24.12.2019 10:00
5 билбордов с адресами должников за тепло и суммами задолженности разместили в разных районах Николаева, сообщает Телеканал новостей «24».
Таким нестандартным способом областное коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" начало борьбу со злостными неплательщиками.
Списки обещают обновлять ежемесячно.
Теги: Николаев, тепло, должник
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