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В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло

24.12.2019 10:00
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В Николаеве появились билборды со списками должников за тепло

5 билбордов с адресами должников за тепло и суммами задолженности разместили в разных районах Николаева, сообщает Телеканал новостей «24».
Таким нестандартным способом областное коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" начало борьбу со злостными неплательщиками.
Списки обещают обновлять ежемесячно.



Теги: Николаев, тепло, должник
 
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