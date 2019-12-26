Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины

26.12.2019 12:00

В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой, сообщает Телеканал новостей «24».

Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров.

Он стал последним среди опознанных погибших. Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова.