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Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины

26.12.2019 12:00
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Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины

В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой, сообщает Телеканал новостей «24».
Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров.
Он стал последним среди опознанных погибших. Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова.



Теги: Одесса, пожар, жертвы, опознание
 
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