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В Харькове сносят 39 объектов из-за строительства новых станций метро
26.12.2019 16:00
В Харькове на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда снесли магазин. Таким образом начали освобождать территорию под строительство новой станции метро на Алексеевской линии, передает Depo.Харьков.
Всего из-за строительства метро снесут 39 объектов. Из них 14 — это павильоны, еще 25 — жилые сооружения.
Новый участок метро проложат от станции «Метростроителей». Он будет включать станции «Державинская» и «Одесская». К югу от станции «Одесская» будет расположен подземный четырехпутный разворот. Все станции спроектированы под островные платформы и рассчитаны на пять вагонов метро.
Теги: Харьков, строительство, метро
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