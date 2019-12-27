Кабмин Украины изменил правила субсидий для населения

27.12.2019 14:51

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

Решение принято сегодня, 27 декабря, на заседании правительства.

"Ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей", - говорится в сообщении.

В декабре Минсоцполитики инициировало изменения в порядок предоставления монетизированных субсидий, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

С 1 октября появились два варианта получения субсидий - в наличной и безналичной форме. Наличная подразумевает возможность открытия счета в любом из уполномоченных банков или получать деньги в отделениях Укрпочты. Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии.

Также в октябре Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Ранее Гончарук заявлял, что в 2019 году и в 2020 году принцип оформления субсидий останется неизменным.

По материалам: