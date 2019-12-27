Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

27.12.2019 11:00

Впервые со времени аннексии Крыма в Украинский бюджет поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства, сообщает РБК-Украина.

Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air". Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.

Уже в ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - отмечает агентство.