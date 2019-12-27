Последние новости раздела
- Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом11:00
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС08:00
- В Харькове сносят 39 объектов из-за строительства новых станций метро16:00
- В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку14:00
- Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины12:00
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники09:00
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)14:30
- К Новому году в Украине ожидается похолодание 16:38
- Кабмин решил "разобраться" с электронными сигаретами15:00
- Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами14:00
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
27.12.2019 11:00
Впервые со времени аннексии Крыма в Украинский бюджет поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства, сообщает РБК-Украина.
Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air". Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.
Уже в ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.
"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - отмечает агентство.
Теги: штраф, авиапространство, Крым
Читайте также:
- В Экваториальной Гвинее была предпринята попытка переворота
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- Новые данные по попытке военного переворота в Турции
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря10:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря10:30
- Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди16:00
- Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом11:00
- Названы имена граждан Украины, летевших в разбившемся самолете10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря10:00
- Опубликован список погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Алматы09:30
- В Казахстане разбился пассажирский самолет (ВИДЕО)09:00
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС08:00
- Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные16:04
- В Харькове сносят 39 объектов из-за строительства новых станций метро16:00
- В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров15:00
- В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку14:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря
- В России разбился новейший истребитель Су-57
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 декабря
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря
- В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"
- Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем