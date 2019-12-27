В Украине планируют закрыть все нелегальные АЗС

27.12.2019 16:57

Все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Об этом заявив премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

«В Украине существует проблема нелегальных автозаправочных станций. Недавно дал поручение Государственной фискальной службе вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января 2020 года решить эту проблему», — написал глава правительства в соцсети.

По его словам, на сегодняшний день есть первые результаты: уже закрыто 46 нелегальных АЗС и изъято 1300 тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн. Также начато 18 уголовных производств.

«Работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще!» — заявил Гончарук.

При этом он подчеркнул, что тема нелегального рынка горючего — одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство. Ее также обсуждали представители украинских сетей АЗС на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

«Во время встречи с Главой государства также обсуждался вопрос снижения цен на горючее из-за укрепления курса гривны. Имеется в виду снижение реальной цены на табло, вместо традиционного увеличения акционных предложений в сетевых программах лояльности», — добавил премьер.

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