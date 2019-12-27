Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС

27.12.2019 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на Донбассе (ранее – АТО), сообщает Телеканал новостей «24».

Верховная Рада окончательно приняла его 12 декабря 2019 года. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Согласно закону, оформление документов жителям зоны АТО/ООС проводит Государственная миграционная служба по месту обращения человека или ее представителя в тех органах, которые работают на территории области проведения АТО/ООС.

А документы тем украинцам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС во время ее проведения, проводит ДМС по фактическому месту жительства, пребывания человека.

Кроме того, для внесения данных о месте жительства в документы жителям зоны АТО/ООС или переселенцам из нее можно использовать информацию из Госреестра избирателей.