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Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на Донбассе (ранее – АТО), сообщает Телеканал новостей «24».
Верховная Рада окончательно приняла его 12 декабря 2019 года. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.
Согласно закону, оформление документов жителям зоны АТО/ООС проводит Государственная миграционная служба по месту обращения человека или ее представителя в тех органах, которые работают на территории области проведения АТО/ООС.
А документы тем украинцам, которые переселились из зоны проведения АТО/ООС во время ее проведения, проводит ДМС по фактическому месту жительства, пребывания человека.
Кроме того, для внесения данных о месте жительства в документы жителям зоны АТО/ООС или переселенцам из нее можно использовать информацию из Госреестра избирателей.
Теги: Донбасс, закон, документы, ООС, Зеленский
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