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Зеленский уволил главу Бюро расследований
27.12.2019 15:16
Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.
В то же время глава государства другим указом назначил врио главы ГБР – народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.
Ранее о том, что Ирина Венедиктова может занять пост Трубы, сообщал бывший народный депутат Сергей Лещенко.
По материалам: https://comments.ua/
Теги: Украина, Владимир Зеленский, расследование, увольнение, глава
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