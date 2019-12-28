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"Дед Мороз" Кличко открыл движение по восстановленному Шулявскому мосту (ВИДЕО)
28.12.2019 15:00
В Киеве в субботу, 28 декабря, Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции. Соответствующее видео обнародовала в Facebook пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Открываем проезд Шулявским путепроводом", - говорится в распространенном видео мэра столицы.
Сам Кличко в Twitter так прокомментировал открытие моста: "Шулявский мост устал, немного отдохнул - и снова поехал".
Теги: Киев, движение, мост, открытие
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