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Украинцев будут лечить в клиниках НАМН бесплатно
В следующем году украинцам станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН), передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее постановление по изменению финансирования третичной медицинской помощи принял на своем заседании 27 декабря Кабмин.
Документ совершенствует механизм реализации пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова; Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.
Теги: бесплатно, лечение, академия, клиника
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