В Киеве открыли движение по восстановленному Шулявскому мосту (ВИДЕО)

28.12.2019 15:00

В Киеве в субботу, 28 декабря, открыли движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции. Соответствующее видео обнародовала в Facebook пресс-служба КГГА, передает УНН.

"Открываем проезд Шулявским путепроводом", - говорится в распространенном видео мэра столицы Виталия Кличко.

Сам Кличко в Twitter так прокомментировал открытие моста: "Шулявский мост устал, немного отдохнул - и снова поехал".